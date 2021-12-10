Кайл Снайдер стал победителем международного турнира в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 10 декабря. /ТАСС/. Олимпийский чемпион американец Кайл Снайдер одержал победу на международном турнире по вольной борьбе памяти прославленных борцов XIX-XX веков, который прошел во вторник в дагестанском Хасавюрте. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по физической культуре и спорту Дагестана.

Ранее Снайдер прибыл на родину своего соперника по финальной схватке олимпийского турнира в Токио, российского борца Абдулрашида Садулаева, в Чародинский район, где ему вручили знак почетного гражданина. На малой родине российского спортсмена Снайдер посетил спортивный зал, где также станцевал национальный танец лезгинку.

"Кайл Снайдер стал победителем международного турнира по вольной борьбе в Хасавюрте. Четыре раза выходил на ковер олимпийский чемпион из США, выиграв все поединки досрочно", - говорится в сообщении.

В финале чемпионата мира по вольной борьбе, прошедшего в этом году, в весовой категории до 97 килограммов Снайдер уступил Садулаеву со счетом 0:6. Это не первая встреча спортсменов на международных турнирах. Ранее россиянин уступил американцу в финале чемпионата мира 2017 года, в решающей схватке мирового первенства 2018 года победу одержал Садулаев. В третий раз спортсмены пересеклись в финале на Олимпиаде в Токио, где золотую медаль также завоевал российский борец.

Садулаев является пятикратным чемпионом мира (2014, 2015, 2018, 2019, 2021). Также на счету Садулаева победы на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро (весовая категория до 86 кг) и Токио (до 97 кг) и четыре золотые медали чемпионатов Европы (2014, 2018, 2019, 2020). На церемонии закрытия Олимпиады в Токио борец был знаменосцем российской команды.

Снайдер является олимпийским чемпионом 2016 года (до 97 кг) и серебряным призером Игр в Токио (до 97 кг), завоевал две золотые (2015, 2017), две серебряные (2018, 2021) и одну бронзовую медаль на чемпионатах мира.