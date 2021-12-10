Самадов: штангист Гараев выполнил задачу-максимум, выиграв бронзу чемпионата мира

ТАШКЕНТ, 10 декабря. /ТАСС/. Юниор Зулфат Гараев выполнил максимальную задачу на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Ташкенте, выиграв бронзовую награду. Такое мнение ТАСС высказал исполняющий обязанности главного тренера сборной России Ибрагим Самадов.

21-летний Гараев занял третье место на чемпионате мира в весовой категории до 67 кг, спортсмен показал результат 315 кг (146 кг в рывке + 169 кг в толчке). Чемпионом мира стал Достон Йокубов из Узбекистана (324 кг; 144+180), серебро завоевал представитель Колумбии Франсиско Москера (316 кг; 137+179). Гараев также стал обладателем малой золотой медали в рывке.

"Зулфат Гараев выполнил на этом чемпионате мира задачу-максимум, попав в тройку призеров, - считает Самадов. - Он планирует перейти в другую категорию. Но для того, чтобы показывать и там высокие результаты, спортсмену потребуется некоторое время на подготовку. И потом он сможет бороться за самые высокие места".

Гараев был первым представителем мужской сборной России, вышедшим на помост чемпионата мира в Ташкенте. Следом за ним в пятницу в весовой категории до 73 кг выступал Сергей Петров, занявший в итоге пятое место и выигравший малую бронзовую награду в рывке. Чемпионат мира в Ташкенте завершится 17 декабря.

"Начало получилось нормальное. Единственное, что хочу отметить - оба наших спортсмена, выступавших сегодня, не сумели полностью восстановиться после длинной дороги сюда. Мы с базы выехали в аэропорт Шереметьево 8 декабря в 9 утра и заселились в ташкентскую гостиницу только ранним утром следующего дня. Ребята не успели как следует отдохнуть", - сказал Самадов.

"Если говорить про Сергея Петрова, то если бы он поднял в заключительной попытке 182 килограмма, то в сумме стал бы бронзовым призером турнира. Спортсмена нельзя отнести к молодым, но своим выступлением на этом чемпионате мира он доказал, что не сказал еще своего последнего слова. Так близко к медалям, как сейчас, он на взрослых чемпионатах мира не подбирался", - заключил собеседник ТАСС.