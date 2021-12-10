Камчатка и Земля Франца-Иосифа изображены на форме сборной России для Олимпиады в Пекине

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Географическая карта России украсила экипировку для выступления российских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине. Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия.

Коллекция Beijing 2022 будет презентована компанией Zasport в пятницу.

"Карта-коллаж, собранная из различных географических объектов страны, размещена на парадной форме спортсменов и на тренировочных футболках, - сообщили организаторы мероприятия. - Теплый парадный комплект состоит из куртки-пуховика с принтом в виде географической карты и градиентом цвета. На внутренней стороне куртки нашита подсказка с изображением объектов, размещенных снаружи, - это очертания озера Байкал, Сочи, Сахалина, Камчатки, озера Ладога, Земли Франца-Иосифа, Новосибирских островов, Северной земли, острова Врангеля, Новой Земли".

Игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.