Российские атлеты получат более 60 предметов экипировки на Олимпиаде в Пекине

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Российские спортсмены получат более 60 предметов экипировки для выступления на зимних Олимпийских играх в Пекине. Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия.

Коллекция Beijing 2022 будет презентована компанией Zasport в пятницу.

"Участники Игр в Пекине и члены делегации получат комплекты, включающие в себя 68 единиц экипировки, среди которых: парадный костюм, утепленный парадный комплект, наградной костюм, тренировочный костюм, спортивные костюмы, парка, утепленный жилет, горнолыжная форма, тренировочные и повседневные футболки, поло, свитшот, толстовка, джемпер, джинсы, термобелье, шорты, полотенца, бейсболки, носки, кроссовки, утепленные ботинки, шапки, балаклава, шарф, рюкзак, поясная сумка, спортивная сумка на колесах, чемодан, перчатки, ремень, солнцезащитные очки", - сообщили организаторы.

Игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.