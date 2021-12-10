Задорина: экипировка россиян для Олимпиады в Пекине сохраняет национальную идентичность

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Экипировка российских спортсменов для выступления на Олимпийских играх в Пекине сохраняет национальную идентичность. Об этом заявила основатель бренда Zasport Анастасия Задорина.

Презентация экипировки Beijing 2022 от компании Zasport проходит в пятницу.

"При разработке коллекции перед нашей командой стояла сложная задача - сохранить национальную идентичность, не используя государственную символику страны, - сказала Задорина. - Мы разработали принт, состоящий из очертаний географических объектов России, и, можно сказать, города и озера нашей родины будут окутывать теплом и согревать олимпийцев. Также мы уже по сложившейся традиции вспомнили страну, где проходит Олимпиада: на форме есть и надпись Beijing, и драконы, приносящие удачу, также мы использовали цвет цин, который в Китае считается одним из символов жизненной энергии. Особое внимание мы уделили подбору материалов, чтобы спортсменам было комфортно в непростых климатических условиях, зимняя коллекция гораздо сложнее и детализированнее летней".

"Мы старались максимально продумать посадку изделий, ткани, фурнитуру. Я надеюсь, что экипировка Zasport принесет спортсменам удачу, ведь мы создавали eе с огромной любовью и невероятным уважением к нашим олимпийцам", - добавила Задорина.

Игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

В связи с международными санкциями, наложенными на российский спорт, атлеты из России на Олимпиаде в Пекине не имеют права выходить в форме с изображением государственного герба и национального флага. В ноябре президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил журналистам, что МОК согласовал форму российской команды для участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.