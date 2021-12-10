Две российские штангистки дисквалифицированы на основании базы LIMS

ТАСС, 10 декабря. Российские тяжелоатлетки Светлана Шимкова и Оксана Сливенко дисквалифицированы на два года из-за нарушения антидопинговых правил на основании базы данных московской лаборатории (LIMS). Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Причиной санкций стало использование запрещенных препаратов, включая анаболические стероиды. Шимкова отстранена до 15 октября 2022 года, результаты аннулированы с 8 мая 2012 года до настоящего момента. Срок дисквалификации Сливенко отсчитывается с 1 марта 2021 года по 28 февраля 2023-го, результаты аннулированы с 1 марта 2012 года.

Также были выявлены антидопинговые нарушения у Руслана Киреева, который в данный момент, как и Сливенко, отбывает дисквалификацию по решению Российского антидопингового агентства (РУСАДА). В отличие от Сливенко, ему дополнительная дисквалификация назначена не была, его результаты аннулированы с 9 февраля 2012 года.

Шимковой 38 лет, она является чемпионкой мира (2010) и двукратной чемпионкой Европы (2005, 2006). 34-летняя Сливенко - олимпийская чемпионка (2008), трехкратная чемпионка мира (2006, 2007, 2011) и шестикратная чемпионка Европы (2007, 2009, 2010-2013), но победы спортсменки на европейских первенствах 2012 и 2013 годов будут аннулированы. Кирееву 34 года, на его счету победа на Универсиаде (2011) и серебряная медаль чемпионата Европы 2013 года, этот результат также будет аннулирован.

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