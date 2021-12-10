Гурьев надеется, что Карлсен со временем дрогнет под напором российского шахматиста

МОСКВА, 10 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Есть надежда, что появится российский шахматист, который сможет обыграть действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России (ФШР), глава компании "Фосагро" Андрей Гурьев.

В пятницу Карлсен черными фигурами обыграл Непомнящего в 11-й партии матча за мировую шахматную корону и сохранил звание чемпиона мира. Норвежец выиграл со счетом 7,5:3,5.

"Неожиданно для нас, мы ждали другой результат. Ян - очень сильный гроссмейстер и прошел серьезную подготовку, чтобы побороться за лидерство, но Магнус оказался сильнее. Тем не менее мы, безусловно, продолжим поддерживать развитие шахмат в России. Для нас важно создать золотой резерв и продолжать популяризацию этого вида спорта в нашей стране", - сказал Гурьев.

"Мы будем проявлять настойчивость до тех пор, пока не появится россиянин, под натиском которого дрогнет и даст осечку "железный" Магнус. И пока шахматная корона не вернется в Россию", - добавил собеседник ТАСС.