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Матч за мировую шахматную корону

Гурьев надеется, что Карлсен со временем дрогнет под напором российского шахматиста

В пятницу норвежец обыграл россиянина Яна Непомнящего и защитил титул чемпиона мира
Вице-президент Федерации шахмат России, глава компании "Фосагро" Андрей Гурьев Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Вице-президент Федерации шахмат России, глава компании "Фосагро" Андрей Гурьев
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Есть надежда, что появится российский шахматист, который сможет обыграть действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России (ФШР), глава компании "Фосагро" Андрей Гурьев.

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В пятницу Карлсен черными фигурами обыграл Непомнящего в 11-й партии матча за мировую шахматную корону и сохранил звание чемпиона мира. Норвежец выиграл со счетом 7,5:3,5.

"Неожиданно для нас, мы ждали другой результат. Ян - очень сильный гроссмейстер и прошел серьезную подготовку, чтобы побороться за лидерство, но Магнус оказался сильнее. Тем не менее мы, безусловно, продолжим поддерживать развитие шахмат в России. Для нас важно создать золотой резерв и продолжать популяризацию этого вида спорта в нашей стране", - сказал Гурьев.

"Мы будем проявлять настойчивость до тех пор, пока не появится россиянин, под натиском которого дрогнет и даст осечку "железный" Магнус. И пока шахматная корона не вернется в Россию", - добавил собеседник ТАСС.

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Карлсен, МагнусМатч за мировую шахматную коронуНепомнящий, Ян Александрович
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