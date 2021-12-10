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Летние неолимпийские виды спорта

Самбист Кодзаев за 30 секунд выиграл финал 13-й "Битвы чемпионов" РСБИ

В финале спортсмен удушающим приемом победил Александра Дмитренко

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира по самбо Асланбек Кодзаев стал победителем 13-й "Битвы чемпионов" - ежегодного турнира в формате "школа против школы", который проводит Российский союз боевых искусств (РСБИ).

В финале "Битвы чемпионов" Кодзаев за 30 секунд удушающим приемом одержал уверенную победу над Александром Дмитренко, чемпионом мира по кикбоксингу. Помимо титула победителя турнира Кодзаев также стал обладателем денежного приза в размере 3 млн рублей.

В ходе бойцовского вечера прошли восемь поединков на выбывание по правилам бросковой техники (для представителей самбо, грэпплинга, кудо и ушу) и ударно-бросковой техники (для представителей кёкусинкай, бирманского бокса, тайского бокса и кикбоксинга), победители которых в итоге и определили сильнейшего.

Впервые "Битва Чемпионов" состоялась в 2006 году.

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