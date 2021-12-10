Первым турниром гимнастки Мельниковой после паузы будет Кубок России в августе 2022 года

МОСКВА, 10 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова после паузы выступит на Кубке России. Об этом ТАСС сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Мельникова в 2021 году стала победительницей Олимпиады в Токио в командных соревнованиях, а также выиграла золото чемпионата мира в личном многоборье.

"До июня она берет паузу, она хочет отдохнуть - это ее право. Она будет тренироваться, держать себя в форме, и мы будем ее контролировать - в каком она состоянии. Мы все с ней обговорили: она девочка самостоятельная, умная, знает, что к чему", - сказала Родионенко.

"В это время она будет думать над новыми вольными упражнениями, потому что их нужно менять. Это активный отдых, будет подкачиваться, функционально себя поддерживать. Сезон был для нее сложный, напряженный, ей нужно подлечиться", - добавила собеседница ТАСС.

Тренер рассказала о соревнованиях, в которых Мельникова выступит после паузы. "Первый турнир, как мы планируем, - Кубок России в начале августа, перед чемпионатом Европы. Она пропустит чемпионат России в апреле, этапы Кубка мира - так она настроилась, и мы согласились с ее желанием. Думаю, это будет правильным решением", - подчеркнула она.