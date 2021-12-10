РФС дал старт конкурсу "Россия - футбольная страна"

ТАСС, 10 декабря. Российский футбольный союз (РФС) объявил о начале всероссийского смотра-конкурса среди организаторов массового футбола "Россия - футбольная страна". Об этом сообщает пресс-служба организации.

Участвовать в конкурсе, который проводится во второй раз, могут как физические лица, реализующие различные проекты, направленные на развитие футбола и вовлечение лиц в занятия футболом, так и организации, привлекающие граждан к игре и ее разновидностям. Победители смогут получить до 250 тыс. рублей на развитие своего проекта, а также ценные призы. Подать заявку на участие в нем можно до 20 февраля 2022 года на официальном сайте конкурса.

"Первый конкурс показал, что в нашей стране есть огромное количество активных организаторов и интересных проектов в массовом футболе, - сказал генеральный секретарь РФС Александр Алаев. - Нам поступили 653 заявки из 75 регионов, которые затем рассматривались региональными комиссиями. Лучшие из проектов прошли все этапы отбора и получили признание футбольной семьи. Для нас важно, чтобы ежегодно лучшие проекты по развитию массового футбола получали дополнительную поддержку для их дальнейшего развития, поэтому мы рады объявить о старте нового конкурса, в течение следующих пяти месяцев в три этапа будут определены лучшие организаторы массового футбола в России".

Смотр-конкурс "Россия - футбольная страна" проводится в семи номинациях: "Лучший проект в массовом футболе", "Лучший проект для лиц с ограниченными возможностями здоровья", "Лучший проект для женщин и девочек", "Лучшая любительская лига", "Лучший любительский клуб", "Лучший профессиональный клуб в области развития массового футбола" и "Лучший проект, реализуемый под эгидой региональной федерации футбола". Определение победителей пройдет в три этапа. Региональный этап пройдет с 1 по 27 марта 2022 года, межрегиональный - с 28 марта по 17 апреля, период проведения национального этапа станет известен позднее. Проекты-победители в своих номинациях могут быть направлены на международный конкурс UEFA Grassroots Awards.