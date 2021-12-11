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Футбол в России

С ЦСКА или без. В субботу стартует 18-й тур чемпионата России по футболу

Проведение домашнего матча армейцев против тульского "Арсенала" находится под вопросом
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 11 декабря. Заключительный перед зимним перерывом тур Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует 11 декабря. Самарские "Крылья Советов" примут казанский "Рубин", "Ростов" дома сыграет с "Уралом" из Екатеринбурга.

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До сих пор непонятно, состоится ли в субботу домашний матч московского ЦСКА против тульского "Арсенала". В пятницу в СМИ стала появляться информация о том, что игра будет перенесена на следующий год. Причиной назывался неблагоприятный прогноз погоды, согласно которому температура в субботу должна была опуститься до 18 градусов ниже нуля. Согласно регламенту, критическая температура, при которой проводить матч не рекомендуется, составляет 15 градусов ниже нуля.

Почти сразу пошли разговоры о том, что настоящая причина переноса игры - претензии к домашней арене армейцев. Предыдущий домашний матч ЦСКА против "Зенита" (0:2) завершился скандалом - во время данной встречи болельщики московского клуба использовали пиротехнические изделия, позднее в пресс-центре МВД России сообщили ТАСС, что полицейские после игры составили 51 административный протокол на болельщиков, также в МВД отметили, что домашний стадион армейцев не соответствовал правилам безопасности.

Позднее контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение наказать московский клуб закрытием фанатской трибуны на одну игру. Билеты на субботний матч не продавались, также не проводилась аккредитация журналистов. Лишь вечером пресс-служба армейского клуба сообщила о том, что на "ВЭБ-Арене" на данный момент ведутся технические работы по исправлению недостатков, выявленных по итогам игры с "Зенитом".

ЦСКА подтвердил информацию о том, что в течение дня обсуждалась возможность переноса игры из-за неблагоприятных погодных условий. Окончательное решение о проведении встречи будет принято делегатом РПЛ на "ВЭБ-Арене" в присутствии обеих команд, в случае положительного решения матч пройдет без зрителей.

Потерь у армейцев нет, за "Арсенал" из-за дисквалификации не сыграет полузащитник Кингс Кангва. Матч первого круга в Туле завершился результативной ничьей со счетом 2:2. После 17 матчей РПЛ ЦСКА находится на пятом месте в турнирной таблице, набрав 27 очков. "Арсенал" идет 11-м с 19 очками.

"Урал" постарается впервые выиграть в Ростове-на-Дону

Самарцы в случае победы над "Рубином" приблизятся к первой пятерке РПЛ. Первая игра этих команд в августе завершилась ничьей (1:1). В последних четырех играх между соперниками никто из них не мог забить больше одного мяча.

В состав самарцев после дисквалификации вернулся защитник Юрий Горшков. У "Рубина" же дисквалифицирован полузащитник Хван Ин Бом.

В заключительном матче дня сыграют находящиеся во второй половине турнирной таблицы "Ростов" и "Урал". Команда из Екатеринбурга ни разу в своей новейшей истории не выигрывала в Ростове-на-Дону. Гости в случае победы смогут выбраться из зоны стыковых матчей.

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит17114243-1937
2Динамо17112432-1935
3Краснодар1784529-1828
4Сочи1791727-2128
5ЦСКА1783619-1627
6Локомотив1767422-1925
7Ахмат1780920-2324
8Крылья Советов1773720-1824
9Спартак1765620-2323
10Рубин1764723-2522
11Арсенал1754821-3319
12Ростов1746729-3118
13Нижний Новгород1753918-3018
14Урал173778-1716
15Уфа1737717-2416
16Химки1728715-2714

 

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