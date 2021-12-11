С ЦСКА или без. В субботу стартует 18-й тур чемпионата России по футболу

ТАСС, 11 декабря. Заключительный перед зимним перерывом тур Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует 11 декабря. Самарские "Крылья Советов" примут казанский "Рубин", "Ростов" дома сыграет с "Уралом" из Екатеринбурга.
До сих пор непонятно, состоится ли в субботу домашний матч московского ЦСКА против тульского "Арсенала". В пятницу в СМИ стала появляться информация о том, что игра будет перенесена на следующий год. Причиной назывался неблагоприятный прогноз погоды, согласно которому температура в субботу должна была опуститься до 18 градусов ниже нуля. Согласно регламенту, критическая температура, при которой проводить матч не рекомендуется, составляет 15 градусов ниже нуля.
Почти сразу пошли разговоры о том, что настоящая причина переноса игры - претензии к домашней арене армейцев. Предыдущий домашний матч ЦСКА против "Зенита" (0:2) завершился скандалом - во время данной встречи болельщики московского клуба использовали пиротехнические изделия, позднее в пресс-центре МВД России сообщили ТАСС, что полицейские после игры составили 51 административный протокол на болельщиков, также в МВД отметили, что домашний стадион армейцев не соответствовал правилам безопасности.
Позднее контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение наказать московский клуб закрытием фанатской трибуны на одну игру. Билеты на субботний матч не продавались, также не проводилась аккредитация журналистов. Лишь вечером пресс-служба армейского клуба сообщила о том, что на "ВЭБ-Арене" на данный момент ведутся технические работы по исправлению недостатков, выявленных по итогам игры с "Зенитом".
ЦСКА подтвердил информацию о том, что в течение дня обсуждалась возможность переноса игры из-за неблагоприятных погодных условий. Окончательное решение о проведении встречи будет принято делегатом РПЛ на "ВЭБ-Арене" в присутствии обеих команд, в случае положительного решения матч пройдет без зрителей.
Потерь у армейцев нет, за "Арсенал" из-за дисквалификации не сыграет полузащитник Кингс Кангва. Матч первого круга в Туле завершился результативной ничьей со счетом 2:2. После 17 матчей РПЛ ЦСКА находится на пятом месте в турнирной таблице, набрав 27 очков. "Арсенал" идет 11-м с 19 очками.
"Урал" постарается впервые выиграть в Ростове-на-Дону
Самарцы в случае победы над "Рубином" приблизятся к первой пятерке РПЛ. Первая игра этих команд в августе завершилась ничьей (1:1). В последних четырех играх между соперниками никто из них не мог забить больше одного мяча.
В состав самарцев после дисквалификации вернулся защитник Юрий Горшков. У "Рубина" же дисквалифицирован полузащитник Хван Ин Бом.
В заключительном матче дня сыграют находящиеся во второй половине турнирной таблицы "Ростов" и "Урал". Команда из Екатеринбурга ни разу в своей новейшей истории не выигрывала в Ростове-на-Дону. Гости в случае победы смогут выбраться из зоны стыковых матчей.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|17
|11
|4
|2
|43-19
|37
|2
|Динамо
|17
|11
|2
|4
|32-19
|35
|3
|Краснодар
|17
|8
|4
|5
|29-18
|28
|4
|Сочи
|17
|9
|1
|7
|27-21
|28
|5
|ЦСКА
|17
|8
|3
|6
|19-16
|27
|6
|Локомотив
|17
|6
|7
|4
|22-19
|25
|7
|Ахмат
|17
|8
|0
|9
|20-23
|24
|8
|Крылья Советов
|17
|7
|3
|7
|20-18
|24
|9
|Спартак
|17
|6
|5
|6
|20-23
|23
|10
|Рубин
|17
|6
|4
|7
|23-25
|22
|11
|Арсенал
|17
|5
|4
|8
|21-33
|19
|12
|Ростов
|17
|4
|6
|7
|29-31
|18
|13
|Нижний Новгород
|17
|5
|3
|9
|18-30
|18
|14
|Урал
|17
|3
|7
|7
|8-17
|16
|15
|Уфа
|17
|3
|7
|7
|17-24
|16
|16
|Химки
|17
|2
|8
|7
|15-27
|14