С ЦСКА или без. В субботу стартует 18-й тур чемпионата России по футболу

До сих пор непонятно, состоится ли в субботу домашний матч московского ЦСКА против тульского "Арсенала". В пятницу в СМИ стала появляться информация о том, что игра будет перенесена на следующий год. Причиной назывался неблагоприятный прогноз погоды, согласно которому температура в субботу должна была опуститься до 18 градусов ниже нуля. Согласно регламенту, критическая температура, при которой проводить матч не рекомендуется, составляет 15 градусов ниже нуля.

Почти сразу пошли разговоры о том, что настоящая причина переноса игры - претензии к домашней арене армейцев. Предыдущий домашний матч ЦСКА против "Зенита" (0:2) завершился скандалом - во время данной встречи болельщики московского клуба использовали пиротехнические изделия, позднее в пресс-центре МВД России сообщили ТАСС, что полицейские после игры составили 51 административный протокол на болельщиков, также в МВД отметили, что домашний стадион армейцев не соответствовал правилам безопасности.

Позднее контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение наказать московский клуб закрытием фанатской трибуны на одну игру. Билеты на субботний матч не продавались, также не проводилась аккредитация журналистов. Лишь вечером пресс-служба армейского клуба сообщила о том, что на "ВЭБ-Арене" на данный момент ведутся технические работы по исправлению недостатков, выявленных по итогам игры с "Зенитом".

ЦСКА подтвердил информацию о том, что в течение дня обсуждалась возможность переноса игры из-за неблагоприятных погодных условий. Окончательное решение о проведении встречи будет принято делегатом РПЛ на "ВЭБ-Арене" в присутствии обеих команд, в случае положительного решения матч пройдет без зрителей.

Потерь у армейцев нет, за "Арсенал" из-за дисквалификации не сыграет полузащитник Кингс Кангва. Матч первого круга в Туле завершился результативной ничьей со счетом 2:2. После 17 матчей РПЛ ЦСКА находится на пятом месте в турнирной таблице, набрав 27 очков. "Арсенал" идет 11-м с 19 очками.

"Урал" постарается впервые выиграть в Ростове-на-Дону

Самарцы в случае победы над "Рубином" приблизятся к первой пятерке РПЛ. Первая игра этих команд в августе завершилась ничьей (1:1). В последних четырех играх между соперниками никто из них не мог забить больше одного мяча.

В состав самарцев после дисквалификации вернулся защитник Юрий Горшков. У "Рубина" же дисквалифицирован полузащитник Хван Ин Бом.

В заключительном матче дня сыграют находящиеся во второй половине турнирной таблицы "Ростов" и "Урал". Команда из Екатеринбурга ни разу в своей новейшей истории не выигрывала в Ростове-на-Дону. Гости в случае победы смогут выбраться из зоны стыковых матчей.