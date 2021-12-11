"Железный Магнус". Карлсен досрочно обыграл Яна Непомнящего и защитил титул чемпиона мира

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий не смог оказать сопротивления действующему чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену в матче за мировую шахматную корону, лишившись даже теоретических шансов на победу за три тура до конца встречи. В 11-й партии Карлсен черными фигурами обыграл россиянина и досрочно защитил титул. Встреча проходила в Дубае. Непомнящий, в блестящем стиле победивший на турнире претендентов, подавал большие надежды до старта матча за шахматную корону. В первых партиях он демонстрировал большой потенциал, но резко, в один момент сломался.

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Первые пять партий шахматисты завершили вничью. В шестой Карлсен и Непомнящий устроили настоящую чемпионскую битву, эта партия стала самой продолжительной в матчах за шахматную корону, а победу в ней одержал норвежец. По мнению президента Федерации шахмат России (ФШР) Андрея Филатова, эта партия стала решающей, ее победитель должен был выигрывать матч. "Ян, к сожалению, рассыпался, эмоционально было сложно собраться после первого поражения", - сказал он ТАСС. В следующих пяти партиях Карлсен одержал три победы. Его успех в восьмой партии гроссмейстер Сергей Шипов в разговоре с ТАСС охарактеризовал как нокаут. Непомнящий, по всей видимости, не смог оправиться от такого удара и в девятой партии снова потерпел поражение, допустив очень грубую ошибку, после которой своего удивления не смог скрыть и сам Карлсен. Чемпиону мира для защиты титула в следующих партиях нужно было набрать 1,5 очка, и с этой задачей он справился быстро. По итогам 11 партий Карлсен выиграл матч со счетом 7,5:3,5. Пресс-секретарь президента РФ, председатель попечительского совета ФШР Дмитрий Песков в разговоре с ТАСС отметил превосходство норвежского гроссмейстера, несмотря на блестящие способности россиянина. "Непомнящий - блестящий шахматист. Но он был слабее", - сказал Песков, комментируя поражение претендента. Филатов же назвал Карлсена самым великим чемпионом в истории шахмат. "Шансы у него были, первые шесть партий он играл хорошо, были возможности для победы, но Магнус - самый великий чемпион в истории шахмат. Надеемся, наш шахматист еще подрастет: может, Ян, может, [Сергей] Карякин, может, кто еще, но верим, что кто-то из них обыграет норвежца и вернет корону в Россию. Главное, что мечта остается", - заявил глава ФШР. Карлсен удивлен ранней победе Общаясь с журналистами после защиты титула, Карлсен искренне признался, что не ожидал досрочной победы над россиянином. "В пяти партиях были ничьи, и у меня не было никаких шансов. Но затем все перевернулось и пошло по моему плану. Шестая партия была просто великолепной - это была настоящая битва, которая решила все", - сказал Карлсен.

На эту тему Карлсен заявил, что не ожидал досрочной победы над Непомнящим в матче на первенство мира

"В целом Ян не смог показать свою лучшую форму, это обидно, но такое случается. В какой-то момент не помогает даже подготовка, и ты не знаешь, что делать. Я не ожидал, что матч закончится так быстро. Пожалуй, я сравню этот матч с нашей игрой с [Вишванатаном] Анандом в 2014 году", - добавил норвежец. Непомнящий признался прессе, что будет искать причины провала, но они точно не кроются в шахматной составляющей. "Конечно, я планировал, что матч пойдет по другому сценарию, в целом у меня было больше шансов, чем я ожидал. Теперь мне надо проанализировать свое выступление, понять, почему так все произошло. Если бы я знал, что произошло со мной после пятой партии, я бы ответил, сумел что-то сделать, мне надо взять какое-то время и понять, что пошло не так", - сказал Непомнящий. Тем не менее Россия не теряет надежд вернуть шахматную корону. Вице-президент ФШР, глава компании "Фосагро" Андрей Гурьев уверен, что появится российский гроссмейстер, который сможет обыграть Карлсена. "Неожиданно для нас, мы ждали другого результата. Ян - очень сильный гроссмейстер и прошел серьезную подготовку, чтобы побороться за лидерство, но Магнус оказался сильнее. Тем не менее мы, безусловно, продолжим поддерживать развитие шахмат в России. Для нас важно создать золотой резерв и продолжать популяризацию этого вида спорта в нашей стране", - сказал Гурьев ТАСС. "Мы будем проявлять настойчивость до тех пор, пока не появится россиянин, под натиском которого дрогнет и даст осечку "железный" Магнус. И пока шахматная корона не вернется в Россию", - добавил он. "Убивает не счет, а качество игры" Вице-президент Федерации шахмат Москвы Сергей Смагин, в свою очередь, критически высказался о выбранной россиянином стратегии на матч. "Все сходятся во мнении, что переломной партией была шестая, где в очень сложной обоюдоострой борьбе Карлсен провел окончание лучше, - сказал он. - Многие считают, что эта партия предопределила окончательный исход, крайне пренеприятный для Яна и его болельщиков. Я склонен считать так же, но в целом стратегия, которой он придерживался, не понравилась". "Мне показалось, что этот матч он прожил чьей-то чужой жизнью. Он динамичный, рисковый, и за это его и любят. Здесь же партии были как подарок Карлсену, который прекрасно ориентируется в таких позициях. Стоило чуть дать слабину, как оказалось, что и психология Яна подвела. Главная ошибка - надо было с самого начала играть в своем стиле. Это вообще было правильно, и только так можно было рассчитывать на решающий перевес", - добавил собеседник ТАСС.