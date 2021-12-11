Австралийский гонщик Пиастри досрочно стал чемпионом "Формулы-2"

ТАСС, 11 декабря. Австралийский пилот команды Prema Оскар Пиастри досрочно стал чемпионом гоночной серии "Формула-2".

В первой гонке заключительного этапа, который проходит в Абу-Даби, Пиастри занял третье место. Этого ему хватило, чтобы стать недосягаемым для единственного преследователя - партнера по команде россиянина Роберта Шварцмана, финишировавшего четвертым.

Победу в гонке одержал индиец Джехан Дарувала (Carlin), вторым стал бразилец Фелипе Другович (UNI-Virtuosi).

За две гонки до финиша сезона в активе Пиастри 227,5 очка, Шварцман набрал 170 баллов.

Вторая гонка этапа пройдет позднее в субботу, третья - в воскресенье.

Писастри в следующем сезоне будет выполнять роль резервного пилота команды "Формулы-1" "Альпин".