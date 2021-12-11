Матч Лиги конференций между "Тоттенхэмом" и "Ренном" не будет перенесен

ТАСС, 11 декабря. Союз европейских Футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отменить матч заключительного, шестого тура группового этапа Лиги конференций между английским "Тоттенхэмом" и французским "Ренном". Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление УЕФА.

В ночь на четверг пресс-служба "Тоттенхэма" сообщила, что из-за вспышки коронавируса в команде домашняя встреча против "Ренна", которая должна была пройти 9 декабря, не состоится. В среду главный тренер команды Антонио Конте сообщил, что заразились восемь футболистов и пять сотрудников клуба. Предполагалось, что матч может быть перенесен на неопределенный срок.

В заявлении УЕФА отмечается, что результат матча определит контрольный, этический и дисциплинарный комитет организации.

Групповой этап Лиги конференций завершился в четверг. "Ренн" занял первое место в группе G, набрав в пяти матчах 11 очков, вторым идет "Витесс" из Нидерландов (десять очков после шести встреч), третьим - "Тоттенхэм" (семь очков после пяти игр), на четвертой позиции расположилась словенская "Мура" (три очка в шести матчах).