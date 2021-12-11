Точилин считает, что в матче "Динамо" - "Зенит" будет много голов

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" и петербургского "Зенита" забьют много голов в матче 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал бывший защитник "Динамо" Александр Точилин.

Матч пройдет в воскресенье на "ВТБ-Арене" и начнется в 14:00 мск. 29 ноября "Динамо" на выезде уступило "Зениту" со счетом 1:4 в матче 13-го тура РПЛ.

"Очень важная игра и для "Динамо", и для "Зенита", та команда, которая добьется положительного результата, будет иметь в весенней части чемпионата как психологическое, так и турнирное преимущество, - сказал Точилин. - Я думаю, что "Динамо" постарается играть в тот агрессивный футбол, в который команда играла в первой части. "Зенит" после достаточно удачного матча с "Челси" (3:3) будет мотивирован, чтобы показать свое преимущество в чемпионате, что они просто так не отдадут промежуточное первое место. Игра будет интересной".

"Можно предположить, что будет достаточно много голов. Все-таки "Динамо" старается отталкиваться от себя, а это высокий прессинг, агрессивный футбол. Поскольку "Зенит" не зря доминирует в последние годы в нашем чемпионате, команда как раз умеет этим пользоваться. Поэтому нужно понимать, насколько "Динамо" сделало выводы из первой игры, здесь также важно, как "Зенит" психологически подойдет к матчу после "Челси". От этого будет зависеть количество забитых мячей", - добавил Точилин.

В среду "Зенит" дома сыграл вничью с английским "Челси" со счетом 3:3 в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. "Нет четкого понимания по преимуществу "Динамо" перед "Зенитом" из-за большей подготовки, - отметил Точилин. - Команда планомерно могла готовиться к "Зениту", а у соперника была игра с "Челси". Но "Зенит" достаточно качественно сыграл и добился положительного результата, что может подстегнуть в психологическом плане, потому что команда Сергея Семака ни в чем не уступала "Челси", если они с тем же настроем выйдут, то "Динамо" предстоит тяжелая игра".

"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков в 17 матчах. "Динамо" с 35 очками располагается на второй строчке.