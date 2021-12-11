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Летние олимпийские виды спорта

Ибрагим Касимов избран генеральным секретарем Федерации триатлона России

На отчетно-выборной конференции также были избраны новые члены президиума организации

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Ибрагим Касимов избран на должность генерального секретаря Федерации триатлона России. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с отчетно-выборной конференции организации, которая проходит в субботу в Москве.

Касимов также является исполнительным директором федерации, он будет совмещать две должности.

На конференции также были избраны новые члены президиума. В состав президиума вошли глава Федерации триатлона Москвы Павел Поселенов, президент Федерации триатлона Ярославской области Наталья Зыкова и исполнительный директор Федерации триатлона Татарстана Александр Яковлев.

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