Репилов и Логинова будут стартовать на возвращенных из Китая санях через неделю

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Россияне Роман Репилов и Диана Логинова намерены выступать на возвращенных из Китая санях со следующего этапа Кубка мира, который стартует 18 декабря в австрийском Иглсе. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Сергей Чудинов.

Чемпион мира Репилов получил свои сани, которые почти три недели не могли вывезти из Китая

Репилов и Логинова на двух предыдущих этапах Кубка мира, которые проходили в Сочи, вынуждены были стартовать не на своих санях по причине того, что их инвентарь остался в Китае, где 20 ноября стартовал новый сезон. Спортсмены получили свои сани только этой ночью в преддверии очередного этапа Кубка мира, который стартовал 11 декабря в германском Альтенберге.

"Мы уже проверили пришедшие из Китая сани, вроде все нормально, - сказал Чудинов. - Но в Альтенберге Роман и Диана не планируют стартовать на них. Было бы авантюрно стартовать сразу на них, не сделав перед этим ни одного тренировочного заезда. Все отложим на неделю, а здесь они выступят на прежнем инвентаре".

Следующий этап Кубка мира пройдет в Иглсе с 18 по 19 декабря.

Все участники пекинского этапа Кубка мира покинули Китай 22 ноября, вылетев в Сочи отдельным авиачартером. Китайские таможенники не пропустили на борт самолета сани и другой инвентарь более 30 спортсменов, в числе которых оказались и три российских саночника: Роман Репилов, Логинова и Татьяна Иванова, получившая в Пекине тяжелую травму ноги. Репилов и Логинова на двух последующих этапах Кубка мира, которые проходили в Сочи, из-за отсутствия собственного инвентаря вынуждены были выступать не на своих санях.