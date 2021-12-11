Знарок будет находиться на скамейке сборной России на молодежном чемпионате мира

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Тренер-консультант Олег Знарок будет находиться на скамейке сборной России по хоккею на молодежном чемпионате мира. Об этом сообщил главный тренер команды Сергей Зубов.

Турнир пройдет в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир с 26 декабря по 5 января. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швеции, Швейцарии, Словакии и США. Ранее источник в Федерации хоккея России сообщил ТАСС, что Знарок войдет в тренерский штаб сборной России на молодежный чемпионат мира.

"Олег Валерьевич выполняет обязанности тренера-консультанта. Он будет находиться на лавке и помогать всему тренерскому штабу огромным победным опытом", - сказал Зубов.

Главный тренер молодежной сборной России сообщил, что окончательный состав на турнир будет объявлен 14 декабря. Днем позже команда вылетит в Канаду. Перед стартом турнира сборная России проведет два контрольных матча: 19 декабря российские хоккеисты сыграют с немцами, а 22 декабря - с канадцами.

"Состояние команды - удовлетворительное, нам приятно видеть группу ребят, которые выходят и показывают характер как в играх, так и на тренировках. Ребята все дерзкие, целеустремленные, мастеровитые. У нас есть все аспекты для успешного построения команды, смотрим вперед только с оптимизмом. У нас есть цель, нам остается сфокусировать все желание и настрой в правильном плане и идти к цели", - отметил Зубов.

Национальная сборная России под руководством Знарка выиграла Олимпиаду 2018 года, а также чемпионат мира 2014 года.