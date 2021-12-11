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Футбол в России

Голы Сергеева и Пиняева помогли "Крыльям Советов" обыграть "Рубин" в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу команды из Самары
Футболисты "Крыльев Советов" Елена Афонина/ТАСС
Описание
Футболисты "Крыльев Советов"
© Елена Афонина/ТАСС

САМАРА, 11 декабря. /ТАСС/. Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" победил казанский "Рубин" со счетом 2:0 в домашнем матче 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы забили Иван Сергеев (62-я минута) и 17-летний Сергей Пиняев (85), впервые отличившийся в составе самарского клуба.

Пиняев забил дебютный мяч в РПЛ, став третьим в списке самых молодых авторов голов в истории турнира - он отличился в возрасте 17 лет и 38 дней. Первое и второе места в этом списке занимают полузащитник Джано Ананидзе (17 лет и 8 дней, гол в ворота "Локомотива" в составе "Спартака") и нападающий Александр Салугин (17 лет и 27 дней, гол в ворота "Алании" в составе ЦСКА) соответственно.

"Крылья Советов" поднялись на шестую строчку в турнирной таблице, набрав 27 очков в 18 матчах. "Рубин" с 22 очками занимает 10-е место.

В следующем туре "Крылья Советов" в гостях сыграют с "Ростовом", "Рубин" на выезде встретится с петербургским "Зенитом". Обе встречи пройдут после зимней паузы в чемпионате страны. Точные даты будут определены позднее.

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