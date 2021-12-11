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Зимние олимпийские виды спорта

Россиянин Максим Буров одержал четвертую победу подряд на этапах Кубка мира по фристайлу

Спортсмен лидирует в общем зачете турнира
Максим Буров Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Максим Буров
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 11 декабря. Российский фристайлист Максим Буров победил на втором этапе Кубка мира в дисциплине "лыжная акробатика". Соревнования проходят в финской Руке.

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Россиянин набрал 133,03 балла. Второе и третье места заняли спортсмены из Швейцарии - Ноэ Рот (128,51 балла) и Пирмин Вернер (128,50) соответственно. Станислав Никитин занял пятое место (125,22), Илья Буров стал 15-м (115,38).

Буров одержал четыре победы в четырех стартах сезона. Россиянин лидирует в общем зачете Кубка мира по лыжной акробатике с 400 очками.

В женских соревнованиях победительницей стала австралийка Даниэлль Скотт (102,93), второй стала ее соотечественница Лора Пил (99,37), третьей - Сюй Мэнтао из Китая (98,28). Лучшей из россиянок стала Анастасия Прыткова, которая заняла 12-е место (82,53), Любовь Никитина стала 20-й (71,20), Есения Пантюхова - 33-й (51,34).

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