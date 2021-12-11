Знарок отметил, что хоккеисты молодежной сборной России дают ему много позитива

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Тренер-консультант молодежной сборной России по хоккею Олег Знарок на пресс-конференции рассказал, что игроки команды дают ему много позитива и эмоций.

Знарок вошел в тренерский штаб молодежной сборной России на чемпионат мира. Турнир пройдет в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир с 26 декабря по 5 января.

"Что касается сборной России - это всегда важно. Я очень рад находиться здесь, потому что это молодые ребята, они дают мне много позитива и эмоций. Я уже об этом позабыл. Многих ребят не знал, потихоньку знакомлюсь, тренерский процесс интересный", - отметил Знарок.

"Не все проходит гладко, мы стараемся с каждым днем все улучшать. Рисунок игры с каждым днем виден позитивнее. У нас есть немножко времени, нам сейчас нужно хорошо поработать над большинством и меньшинством. На таком уровне это очень многое значит для любой команды", - добавил он.

Знарок возглавлял национальную сборную России с 2014 по 2018 год. Под его руководством российские хоккеисты выиграли чемпионат мира (2014) и Олимпийские игры (2018), а также стали серебряными (2015) и дважды бронзовыми (2016, 2017) призерами мировых первенств.