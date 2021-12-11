Мичков рассказал о задачах сборной России на молодежный чемпионат мира по хоккею

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Молодежная сборная России поедет на чемпионат мира по хоккею в Канаду с задачей выиграть турнир. Об этом на пресс-конференции рассказал нападающий российской команды Матвей Мичков.

Турнир пройдет в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир с 26 декабря по 5 января. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швеции, Швейцарии, Словакии и США.

"Тренировки проходят нормально, есть время, чтобы прогуляться по территории Новогорска. Готовимся к турниру, задача только одна - побеждать. Здорово, что нахожусь в этой команде. Для меня это большой опыт", - отметил Мичков.

19-летний голкипер сборной России Ярослав Аскаров, дважды выступавший на молодежных чемпионатах мира, не уверен, что опыт предыдущих лет поможет ему. "Не знаю, насколько будет легче, - сказал Аскаров. - У нас задача поработать над всеми компонентами, сплотиться. Все вместе поедем и будем стараться показывать свой хоккей".

Прошлый молодежный чемпионат мира также проходил в Эдмонтоне и Ред-Дире. Сборная России заняла четвертое место. На турнире 2020 года россияне стали серебряными призерами. Золотые медали российская команда в последний раз выигрывала в 2011 году, обыграв в финале канадцев со счетом 5:3.