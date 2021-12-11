Васильев: стрельба стоя биатлонистов Латыпова и Логинова настораживает

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Стрельба из положения "стоя" российских биатлонистов Эдуарда Латыпова и Александра Логинова на этапах Кубка мира вызывает опасения. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

Лучшим из россиян в гонке преследования на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене стал Василий Томшин, занявший десятое место. Томшин занял 47-е место в спринте и отыграл в гонке преследования 37 позиций. Латыпов стал 12-м, Логинов - 17-м, оба спортсмена допустили по три промаха.

"Наверное, сдержанно положительное впечатление [от гонки]. Все-таки даже с учетом промахов на последнем рубеже, где наши ребята провалились (Логинов и Латыпов - прим. ТАСС), рисунок есть, не безнадега, как у женщин", - сказал Васильев.

"Конечно, Вася Томшин порадовал. Это очень здорово, когда у нас появляются спортсмены, резерв, которые могут составить конкуренцию не только нашим, но и лидерам мирового биатлона. С другой стороны, то, что Латыпов и Логинов мажут в стрельбе из положения "стоя", - плохая традиция, которая настораживает. Вряд ли с такой стрельбой стоя придется надеяться на что-то на Олимпийских играх", - добавил специалист.

Этап Кубка мира в австрийском Хохфильцене завершится в воскресенье гонкой преследования у женщин и мужской эстафетой.