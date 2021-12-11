{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Биатлон

Васильев: стрельба стоя биатлонистов Латыпова и Логинова настораживает

Латыпов и Логинов заняли 12-е и 17-е места соответственно в гонке преследования в субботу, допустив по три промаха

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Стрельба из положения "стоя" российских биатлонистов Эдуарда Латыпова и Александра Логинова на этапах Кубка мира вызывает опасения. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

На эту тему
Назван состав сборной России на эстафету на этапе Кубка мира по биатлону
Назван состав сборной России на эстафету на этапе Кубка мира по биатлону

Лучшим из россиян в гонке преследования на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене стал Василий Томшин, занявший десятое место. Томшин занял 47-е место в спринте и отыграл в гонке преследования 37 позиций. Латыпов стал 12-м, Логинов - 17-м, оба спортсмена допустили по три промаха.

"Наверное, сдержанно положительное впечатление [от гонки]. Все-таки даже с учетом промахов на последнем рубеже, где наши ребята провалились (Логинов и Латыпов - прим. ТАСС), рисунок есть, не безнадега, как у женщин", - сказал Васильев.

"Конечно, Вася Томшин порадовал. Это очень здорово, когда у нас появляются спортсмены, резерв, которые могут составить конкуренцию не только нашим, но и лидерам мирового биатлона. С другой стороны, то, что Латыпов и Логинов мажут в стрельбе из положения "стоя", - плохая традиция, которая настораживает. Вряд ли с такой стрельбой стоя придется надеяться на что-то на Олимпийских играх", - добавил специалист.

Этап Кубка мира в австрийском Хохфильцене завершится в воскресенье гонкой преследования у женщин и мужской эстафетой.

Теги
Биатлон
Биатлон
Женская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафете на этапе Кубка мира
В составе команды выступали Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова
Женская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафете на этапе Кубка мира
Читать полностью