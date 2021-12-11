Агапитов: выход новости о дисквалификации Сливенко направлен на снижение авторитета ФТАР

ТАШКЕНТ, 11 декабря. /ТАСС/. Публикация новости о дисквалификации за нарушения антидопинговых правил двух российских тяжелоатлеток, включая олимпийскую чемпионку Оксану Сливенко, накануне конгресса Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) и последующих выборов ставит своей целью снижение авторитета Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР). Такое мнение ТАСС высказал президент ФТАР Максим Агапитов.

Пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA) сообщила в пятницу о том, что россиянки Светлана Шимкова и Оксана Сливенко дисквалифицированы на два года из-за нарушения антидопинговых правил на основании базы данных московской лаборатории (LIMS). ITA заявило, что спортсменки использовали запрещенные препараты, включая анаболические стероиды. Также были выявлены антидопинговые нарушения у Руслана Киреева, который в данный момент, как и Сливенко, отбывает дисквалификацию по решению Российского антидопингового агентства (РУСАДА). В отличие от Сливенко, ему дополнительная дисквалификация назначена не была, его результаты аннулированы с 9 февраля 2012 года.

"В прошлом мировой тяжелой атлетики было много грязи, это касается любой страны, любой федерации и очень большого числа атлетов, - заметил Агапитов. - Давно пора принципиально разделить тяжелую атлетику времен Тамаша Аяна (бывшего президента IWF - прим. ТАСС) и нынешний этап. Отставка коррумпированного руководства IWF началась с представительства России в международной федерации, наше появление в исполнительном комитете позволило вскрыть многие злоупотребления. Я надеюсь, что реформы IWF позволят нам, наконец, провести черту и отделить прошлое от будущего".

"Тем не менее принципиальная позиция России не нравится многим сторонникам Аяна, которые рвутся к власти в международной федерации. Пока не завершатся выборы IWF, тяжелую атлетику России будут последовательно дискредитировать. У нас четыре года нет положительных допинг-тестов, но для борьбы с нами будут использовать ошибки прошлого, ведь для того, чтобы опорочить нас, достаточно громкой новости, основанной на данных московской лаборатории десятилетней давности. Пожалуй, только специалистам сегодня понятно, что происходит в тяжелой атлетике на самом деле", - добавил собеседник ТАСС.

Конгресс Международной федерации тяжелой атлетики пройдет в Ташкенте с 20 по 21 декабря. Международный олимпийский комитет, в свою очередь, настаивает на проведении скорейших выборов руководства IWF. Агапитов занимает пост члена исполкома международной федерации с мая 2016 года.

"В начале 2000-х атлеты всего мира выступали и конкурировали по правилам, установленным международной федерацией, чиновники которой создали систему управляемого распространения и использования допинга. И если атлеты сегодня отвечают за проступки 10-летней, 15-летней давности, то чиновники ответственности избежали. Главные виновники широкого распространения допинга в тяжелой атлетике на свободе и пытаются влиять на тяжелую атлетику", - заключил Агапитов.