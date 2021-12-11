Женская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафете на этапе Кубка мира

ТАСС, 11 декабря. Российские биатлонистки Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова заняли второе место в эстафетной гонке 4x6 км на третьем этапе Кубка мира. Соревнования проходят в австрийском Хохфильцене.

Первое место заняла сборная Швеции с результатом 1 час 13 минут 52,5 секунды с одним штрафным кругом, победительницы затратили восемь дополнительных патронов. Россиянки отстали на 29,1 секунды и использовали десять дополнительных патронов. Тройку замкнули француженки (+59,2; 14).

Российские биатлонистки попали на подиум в эстафетной гонке впервые с 21 января 2021 года. Тогда российская команда в составе Евгении Павловой, Татьяны Акимовой, Светланы Мироновой и Ульяны Нигматуллиной одержала победу на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

Этап Кубка мира в Хохфильцене завершится 12 декабря. В воскресенье пройдут женская гонка преследования и мужская эстафета.