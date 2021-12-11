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Зимние олимпийские виды спорта

Крянин: лыжник Большунов поступил правильно, снявшись из-за недомогания с личного спринта

По мнению члена президиума Федерации лыжных гонок России, такое решение принято с прицелом на Олимпийские игры

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Чемпион мира российский лыжник Александр Большунов принял правильное решение, когда из-за легкого недомогания отказался от участия в субботней спринтерской гонке на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. Такое мнение высказал ТАСС член президиума Федерации лыжных гонок России и главный тренер сборной Югры Сергей Крянин.

Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Клебо, второе место занял россиянин Сергей Устюгов, третье - француз Ришар Жуве.

"Я думаю, что решение сняться со спринтерской гонки Большунов принял сам, посоветовавшись перед этим с тренером. Считаю, что они поступили правильно. Все делается с прицелом на Олимпийские игры, чтобы подойти к ним в максимально лучшем состоянии", - сказал Крянин.

В воскресенье в Давосе мужчины будут бороться за награды в гонке на 15 км свободным стилем.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

Теги
Большунов, Александр АлександровичЗимние олимпийские виды спорта
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