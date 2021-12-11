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Футбол в России

Божович: футболисты ЦСКА играли лучше "Арсенала" во втором тайме

В субботу тульский клуб на выезде уступил со счетом 0:2

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Игроки московского футбольного клуба ЦСКА провели второй тайм матча 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) лучше тульского "Арсенала". Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер туляков Миодраг Божович.

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В субботу "Арсенал" на выезде проиграл ЦСКА со счетом 0:2.

"Думаю, что поле было тяжелым для игры, погода тоже нефутбольная, - сказал Божович. - Первый тайм был равный, ЦСКА забил после одного хорошего момента, мы не забили с момента, когда он у нас был. Во втором тайме ЦСКА был лучше, использовал ошибки, победил. По качеству игры они были лучше сегодня, нам не удалось прыгнуть выше головы, мы проиграли - понятно, что в такую погоду трудно играть".

"Арсенал" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков.

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