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Футбол в России

Березуцкий: ЦСКА не вносил корректировок в подготовку игроков перед матчем с "Арсеналом"

Московский клуб в субботу победил со счетом 2:0
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Тренерский штаб ЦСКА не вносил корректировок в программу подготовки футболистов перед матчем 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского "Арсенала". Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер армейцев Алексей Березуцкий.

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В субботу ЦСКА на своем поле обыграл "Арсенал" со счетом 2:0 в матче чемпионата России.

"Никаких корректировок внесено в подготовку не было, - сказал Березуцкий. - Мы готовились, как и планировали, как более европейская команда. У нас не было заезда, все собрались перед матчем - как видим, ничего страшного не произошло. Индивидуальных бесед с футболистами не проводили, но, с другой стороны, вся команда была вместе: ужинали в ресторане, я, в принципе, предупреждал ребят, что может произойти".

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 18 матчах.

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