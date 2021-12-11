{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Крянин: лыжник Терентьев сможет улучшить результаты в гонках свободным стилем

Терентьев в субботу не сумел преодолеть стадию полуфинала в спринте на этапе Кубка мира

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Терентьев способен показывать высокие результаты в гонках свободным стилем. Такое мнение высказал ТАСС член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), бронзовый призер чемпионата мира 2001 года Сергей Крянин.

Россиянин Глеб Ретивых в субботнем спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе выбыл на стадии четвертьфинала, Терентьев - в полуфинале. Ранее Терентьев выиграл спринт классическим стилем на первом этапе Кубка мира в финской Руке.

"Думаю, Терентьев только в начале пути. Он сделал очень большой шаг вперед. Все возможно, это работа тренера и спортсмена. Терентьев - парень очень одаренный, главное, чтобы было желание тренироваться и готовиться", - сказал Крянин.

Также специалист рассказал о результатах Ретивых. "Причина в спортсмене, который готовится, настраивается. У Глеба лучше получается бежать "классикой", в "коньке" он чуть хуже выступает. Но это надо спрашивать у него, результат зависит только от Глеба", - добавил он.

Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Клебо, второе место занял россиянин Сергей Устюгов, третье - француз Ришар Жуве.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Фигурное катание
Фигурист Мозалев стал вторым на турнире в Хорватии
По сумме двух программ россиянин набрал 252,15 балла
Фигурист Мозалев стал вторым на турнире в Хорватии
Читать полностью