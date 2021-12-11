Крянин: лыжник Терентьев сможет улучшить результаты в гонках свободным стилем

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Терентьев способен показывать высокие результаты в гонках свободным стилем. Такое мнение высказал ТАСС член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), бронзовый призер чемпионата мира 2001 года Сергей Крянин.

Россиянин Глеб Ретивых в субботнем спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе выбыл на стадии четвертьфинала, Терентьев - в полуфинале. Ранее Терентьев выиграл спринт классическим стилем на первом этапе Кубка мира в финской Руке.

"Думаю, Терентьев только в начале пути. Он сделал очень большой шаг вперед. Все возможно, это работа тренера и спортсмена. Терентьев - парень очень одаренный, главное, чтобы было желание тренироваться и готовиться", - сказал Крянин.

Также специалист рассказал о результатах Ретивых. "Причина в спортсмене, который готовится, настраивается. У Глеба лучше получается бежать "классикой", в "коньке" он чуть хуже выступает. Но это надо спрашивать у него, результат зависит только от Глеба", - добавил он.

Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Клебо, второе место занял россиянин Сергей Устюгов, третье - француз Ришар Жуве.