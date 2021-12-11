Бодниева рассказала, что гандбольный судья предупредил ее за "непотребные эмоции"

ГРАНОЛЬЕРС /Испания/, 11 декабря. /ТАСС/. Турецкий судья Курсад Эрдоган показал желтую карточку главному тренеру женской сборной России по гандболу Людмиле Бодниевой в матче чемпионата мира за то, что она слишком эмоционально отреагировала на его решения. Об этом Бодниева рассказала журналистам после окончания встречи.

В субботу российские гандболистки обыграли команду Черногории со счетом 31:25 во втором матче основного раунда чемпионата мира в Испании. Бодниева получила предупреждение в конце встречи.

"Это были непотребные эмоции, наверное, надо было вести себя спокойнее, - сказала Бодниева. - Мы никогда не обсуждаем судейские решения, но два подряд фола на Веронике Никитиной меня немного вывели из себя. Посмотрим повтор, тогда смогу ответить на вопрос, была я права или нет".

Бодниева отметила, что впервые получила желтую карточку на посту главного тренера сборной России, который она заняла в сентябре.

В предварительном раунде российские гандболистки выиграли все три встречи и вышли в основной раунд с четырьмя очками из четырех возможных. В первом матче основного раунда россиянки сыграли вничью со словенками. В следующем матче сборная России 13 декабря сыграет с командой Франции.