{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Женский чемпионат мира по гандболу

Бодниева рассказала, что гандбольный судья предупредил ее за "непотребные эмоции"

Арбитра матча Россия - Черногория показал желтую карточку главному тренеру россиянок за то, что она слишком эмоционально отреагировала на его решения
Главный тренер женской сборной России по гандболу Людмила Бодниева Федерация гандбола России
Описание
Главный тренер женской сборной России по гандболу Людмила Бодниева
© Федерация гандбола России

ГРАНОЛЬЕРС /Испания/, 11 декабря. /ТАСС/. Турецкий судья Курсад Эрдоган показал желтую карточку главному тренеру женской сборной России по гандболу Людмиле Бодниевой в матче чемпионата мира за то, что она слишком эмоционально отреагировала на его решения. Об этом Бодниева рассказала журналистам после окончания встречи.

На эту тему
Женская сборная России по гандболу победила команду Черногории на чемпионате мира
Женская сборная России по гандболу победила команду Черногории на чемпионате мира

В субботу российские гандболистки обыграли команду Черногории со счетом 31:25 во втором матче основного раунда чемпионата мира в Испании. Бодниева получила предупреждение в конце встречи.

"Это были непотребные эмоции, наверное, надо было вести себя спокойнее, - сказала Бодниева. - Мы никогда не обсуждаем судейские решения, но два подряд фола на Веронике Никитиной меня немного вывели из себя. Посмотрим повтор, тогда смогу ответить на вопрос, была я права или нет".

Бодниева отметила, что впервые получила желтую карточку на посту главного тренера сборной России, который она заняла в сентябре.

В предварительном раунде российские гандболистки выиграли все три встречи и вышли в основной раунд с четырьмя очками из четырех возможных. В первом матче основного раунда россиянки сыграли вничью со словенками. В следующем матче сборная России 13 декабря сыграет с командой Франции.

Теги
Женский чемпионат мира по гандболу
Футбол в России
"Урал" разгромил "Ростов" в матче чемпионата России по футболу
"Урал" одержал вторую победу подряд в нынешнем сезоне РПЛ, продлив беспроигрышную серию до шести встреч
Читать полностью