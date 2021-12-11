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US Open

Умер четырехкратный победитель турниров Большого шлема Мануэль Сантана

Испанцу было 83 года

ТАСС, 11 декабря. Четырехкратный победитель турниров Большого шлема испанец Мануэль Сантана умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба "Реал".

Причины смерти не сообщаются.

"Футбольный клуб "Реал" хочет выразить свои соболезнования всем членам семьи и близким Сантаны, - говорится в сообщении. - Он был одним из величайших теннисистов всех времен, а также страстным болельщиком "Реала" и верным представителем наших ценностей на протяжении всей своей карьеры".

Сантана дважды побеждал на Roland Garros (1961, 1964), один раз выигрывал US Open (1965). В 1966 году он стал первым испанским теннисистом, выигравшим Уимблдон. Также на его счету победа на Roland Garros 1963 года в парном разряде.

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