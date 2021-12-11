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Футбол в России

Тренер футбольного клуба "Химки" Черевченко пропустит матч с "Ахматом" из-за простуды

Пресс-служба клуба сообщает, что ПЦР-тест наставника команды показал отрицательный результат
Главный тренер "Химок" Игорь Черевченко Александр Щербак/ТАСС
Описание
Главный тренер "Химок" Игорь Черевченко
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 11 декабря. Главный тренер футбольного клуба "Химки" Игорь Черевченко не сможет принять участие в матче 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским "Ахматом" из-за простуды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Сообщается, что за день до вылета в Грозный у наставника "Химок" поднялась температура. Результат ПЦР-теста на коронавирус показал отрицательный результат.

После 17 матчей "Химки" располагаются на последнем, 16-м месте в турнирной таблице РПЛ с 14 очками в активе. "Ахмат" занимает восьмую строчку таблицы, набрав 24 очка.

Матч состоится в воскресенье, начало - 16:30 мск.

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