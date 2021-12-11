Заместитель гендиректора "Спартака" Кузьмичев покинул занимаемый пост

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Заместитель генерального директора футбольного клуба "Спартака" по системе подготовки молодых футболистов Владимир Кузьмичев покинул занимаемый пост. Об этом говорится в сообщении пресс-службы красно-белых, предоставленном ТАСС.

"Владимир Кузьмичев попросил руководство клуба освободить его от должности заместителя гендиректора "Спартака" по системе подготовки молодых футболистов. Просьба была удовлетворена. "Спартак" благодарит Владимира Семеновича за профессионализм и желает ему успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении.

"Спартак" после 17 матчей занимает девятое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 23 очка. Отставание от четвертой строчки и зоны еврокубков составляет пять очков. В 18-м туре чемпионата России красно-белые 13 декабря на выезде сыграют с "Сочи". В 19-м туре москвичи в конце февраля 2022 года дома проведут дерби против ЦСКА.

9 декабря команда на выезде обыграла польскую "Легию" и заняла первое место в группе C Лиги Европы, опередив итальянский "Наполи", английский "Лестер" и команду из Варшавы. Благодаря этому результату команда вышла в 1/8 финала второго по значимости еврокубка. Красно-белые узнают соперника по этой стадии плей-офф 25 февраля 2022 года.