{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Бокс

Российский боксер Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира WBA, победив Умара Саламова

Поединок завершился единогласным решением судей
Дмитрий Бивол и Умар Саламов Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Дмитрий Бивол и Умар Саламов
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Россиянин Дмитрий Бивол защитил титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Екатеринбурге, он выиграл у соотечественника Умара Саламова единогласным решением судей.

Бивол в восьмой раз защитил титул WBA, которым владеет с 2017 года. В послужном списке 30-летнего россиянина теперь 19 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения. 27-летний Саламов впервые боксировал за титул чемпиона мира. В его активе 26 побед (19 нокаутом), два поражения.

Теги
Бокс
Футбол в Испании
"Валенсия" победила "Эльче" в матче чемпионата Испании по футболу. Черышев вышел на замену
Встреча завершилась со счетом 2:1
"Валенсия" победила "Эльче" в матче чемпионата Испании по футболу. Черышев вышел на замену
Читать полностью