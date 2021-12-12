Мороз не остановил футбол. ЦСКА при почти пустых трибунах обыграл тульский "Арсенал"

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА в субботу дома обыграл тульский "Арсенал" в матче последнего перед зимней паузой, 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча на "ВЭБ-Арене" завершилась со счетом 2:0 в пользу армейцев, дублем отметился нападающий Антон Заболотный (33-я и 76-я минуты), второй гол форвард забил с первого в карьере на высшем уровне пенальти.

На эту тему Дубль Заболотного принес ЦСКА победу над "Арсеналом" в матче Российской премьер-лиги

Игра должна была начаться в 16:30 мск, но о том, что она состоится, стало известно меньше чем за час до стартового свистка. Накануне матча пресс-служба ЦСКА сообщила, что в течение пятницы обсуждался вариант переноса игры в связи с неблагоприятными погодными условиями. Если бы температура застыла на отметке -15 градусов или ниже, матч в соответствии с регламентом РПЛ мог быть перенесен на неопределенное время, если бы одна из команд отказалась от его проведения. В субботу делегат РПЛ произвел замер температуры, термометр показал -10,6 градуса, и встреча не была перенесена. Также в день матча против "Арсенала" эхом для ЦСКА отозвалась игра против петербургского "Зенита" (0:2), состоявшаяся в конце ноября. Во время той встречи фанаты московского клуба использовали пиротехнические изделия, позднее в пресс-центре МВД России сообщили ТАСС, что полицейские после игры составили 51 административный протокол на болельщиков. В МВД также отметили, что домашний стадион армейцев не соответствовал правилам безопасности. В клубе вечером в пятницу объявили, что матч пройдет без зрителей из-за того, что "в данный момент на стадионе ведутся технические работы по исправлению недостатков, выявленных по результатам встречи с "Зенитом". Вне зависимости от технических работ на "ВЭБ-Арене" ЦСКА должен был провести матч с тульским "Арсеналом" при пустом фанатском секторе. 9 декабря контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал армейцев закрытием фанатской трибуны на два матча, один из которых условно, в связи с нарушениями, допущенными на ноябрьской игре против "Зенита". Игроки ЦСКА вышли на поле в клубных шарфах. Таким образом футболисты поддержали болельщиков, которые были вынуждены пропустить последний домашний матч в 2021 году. При этом армейцы не остались без поддержки - в VIP-ложах наряду с президентом клуба Евгением Гинером, главным тренером сборной России Валерием Карпиным и другими состоятельными любителями футбола были фанаты, которые сумели оказать шумовую поддержку любимой команде. "Арсенал" не тренировался накануне матча с ЦСКА

На эту тему РПЛ не стала переносить матч между ЦСКА и "Арсеналом"

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий на послематчевой пресс-конференции отметил, что никаких корректировок в подготовку команды к матчу против "Арсенала", несмотря на возможный перенос игры на 2022 год, не было. "Мы готовились, как и планировали, как более европейская команда. У нас не было заезда, все собрались перед матчем - как видим, ничего страшного не произошло. Индивидуальных бесед с футболистами не проводили, но, с другой стороны, вся команда была вместе: ужинали в ресторане, я, в принципе, предупреждал ребят, что может произойти", - сказал наставник армейцев. "Довольно тяжелая игра, хотя вообще легких матчей не бывает, - отметил Березуцкий. - Если говорить по содержанию и результату, доволен командой. Очень холодно, мяч другой, поле тяжелое". Его коллега из тульского "Арсенала" Миодраг Божович, в свою очередь, заявил, что команда не тренировалась накануне матча из-за информации о переносе игры с ЦСКА. "У нас вообще ничего не было, была информация, что не будем играть, мы разъехались с базы. Мы там должны были собраться, чтобы поехать в Москву на автобусе. Когда появилось подтверждение игры, всех собрали, нашли гостиницу, которая была", - отметил черногорский специалист, добавив, что не считает перечисленные обстоятельства причиной поражения. Руководитель тульского клуба Гурам Аджоев после завершения матча в разговоре с ТАСС раскритиковал судей и систему видеоассистента рефери (VAR) после поражения от ЦСКА. "У меня вопрос, зачем нужен VAR, за который клубы, в том числе и тульский "Арсенал", платят серьезные деньги? Это наши расходы, которые, получается, работают против нас, - заявил он. - В итоге в абсолютно равном матче, где мы были точно не хуже, получаем поражение".

На эту тему Аджоев раскритиковал судей и VAR после поражения футболистов "Арсенала" от ЦСКА

Пресс-служба "Арсенала" также выступила с заявлением по поводу работы арбитров. В клубе обратили внимание на эпизод, который произошел на 42-й минуте матча. Полузащитник туляков Зурико Давиташвили бил из пределов штрафной, когда в него врезался защитник соперника Марио Фернандес. Из-за этого хавбек не смог продолжить игру и из-за травмы был заменен, а главный арбитр Игорь Панин не отреагировал на эпизод: не назначил пенальти в ворота ЦСКА и не удалил игрока обороны армейцев. В связи с этим тульский клуб принял решение обратиться в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС. Субботняя победа позволила ЦСКА набрать 30 очков в 18 матчах и подняться на третье место в турнирной таблице РПЛ. "Арсенал" идет 12-м с 19 очками в 18 играх. После этого тура клубы уйдут на зимнюю паузу. Первый матч после перерыва ЦСКА проведет 27 февраля в гостях против московского "Спартака", "Арсенал" в 19-м туре РПЛ в этот же день на выезде сыграет с "Сочи". Дебютный гол 17-летнего вундеркинда и трагедия на трибунах в Самаре В первом по хронологии матче дня самарские "Крылья Советов" на своем поле обыграли казанский "Рубин" со счетом 2:0. Голами в этой встрече отметились нападающий Иван Сергеев (62) и 17-летний Сергей Пиняев (85), для которого этот мяч стал первым в премьер-лиге. Он стал третьим в списке самых молодых авторов голов в истории чемпионата России, хавбек самарской команды отличился в возрасте 17 лет и 38 дней. Первое и второе места в этом списке занимают полузащитник Джано Ананидзе (17 лет и 8 дней, гол в ворота "Локомотива" в составе "Спартака") и нападающий Александр Салугин (17 лет и 27 дней, гол в ворота "Алании" в составе ЦСКА) соответственно.

Старший тренер юношеской сборной России (игроки не старше 19 лет) Дмитрий Хомуха в разговоре с ТАСС предположил, что этот гол пойдет на пользу Пиняеву, добавив ему уверенности в собственных силах. "Звездная болезнь после первого гола в РПЛ? Насколько я знаю, этот парень немного другого плана - он адекватно относится к своим возможностям. Мне кажется, ему не грозит звездная болезнь", - отметил собеседник агентства. Главный тренер самарцев Игорь Осинькин во флэш-интервью в эфире канала "Матч" назвал победу над "Рубином" заслуженной. "Мы не побеждали в трех матчах, но это были неплохие игры. Сегодня же мы понимали, что у соперника есть проблемы в опорной зоне, слишком большое количество атакующих игроков могло влиять на баланс игры "Рубина". Не хочется оценивать соперника, но в такой ситуации мы были более организованными и создали больше моментов". Главный тренер казанцев Леонид Слуцкий подтвердил слова коллеги, отметив, что ставка в выездном матче была сделана на атаку, но она не сыграла. "К сожалению, давали слишком много пространства игрокам "Крыльев Советов". И наши атакующие действия не несли той остроты, на которую мы сильно надеялись. Поэтому наверно, как это не обидно, я вынужден признать, что результат сегодня закономерен", - заявил специалист, слова которого приводит пресс-служба "Рубина".

Игра в Самаре была омрачена смертью 50-летнего болельщика "Крыльев Советов" на одной из трибун "Солидарность-Арены". По предварительным оценкам, причиной кончины зрителя стала остановка сердца. Как отметили в пресс-службе РПЛ, "подоспевшие врачи проводили реанимацию в течение получаса, но не смогли спасти жизнь пострадавшего". В заявлении лиги также отмечается, что руководство РПЛ совместно с клубом возьмет на контроль расследование инцидента. "Крылья Советов" поднялись на шестую строчку в турнирной таблице, набрав 27 очков в 18 матчах. "Рубин" с 22 очками занимает 10-е место. В следующем туре самарцы в гостях сыграют с "Ростовом", а казанцы на выезде встретятся с петербургским "Зенитом". Обе встречи пройдут после зимней паузы в чемпионате страны, точные даты будут определены позднее. Минута молчания и разгром "Ростова"

В третьем матче дня "Ростов" на своем поле потерпел крупное поражение от екатеринбургского "Урала" - 1:4. Все пять мячей были забиты в первом тайме. В составе гостей их авторами стали Рамазан Гаджимурадов (3, 39), Арсен Адамов (6) и Эрик Бикфалви (45), у хозяев поля единственный точный удар на счету Дмитрия Полоза (19, с пенальти). Екатеринбуржцы одержали вторую победу подряд в нынешнем сезоне РПЛ, продлив беспроигрышную серию до шести встреч. Субботний матч начался с минуты молчания в память об умершем 8 декабря бывшем главном тренере "Ростова" Игоря Гамулы. Он возглавлял главную команду донского клуба в 2014 году, в разное время тренировал молодежную команду, а также работал в должности селекционера. Также он возглавлял украинские клубы "Таврия" и "Закарпатье", новороссийский "Черноморец", латвийскую "Даугаву" и московский "Гераклион".

На эту тему "Урал" разгромил "Ростов" в матче чемпионата России по футболу

Главный тренер проигравшей команды Виталий Кафанов на послематчевой пресс-конференции заявил, что сценарий матча предопределило то, что "Ростов" уступал со счетом 0:2 уже к шестой минуте встречи. "Не сразу отошли после этих двух пропущенных мячей, но затем взяли инициативу в свои руки, заработав пенальти. Потом пропустили несколько контратак, в которых "Урал" свои шансы реализовал. Мы создали больше моментов, и ударов было больше, владели мячом значительную часть времени, по всем показателям мы были лучше, но проиграли со счетом 1:4", - сказал специалист, слова которого приводит пресс-служба "Ростова". Наставник "Урала" Игорь Шалимов, в свою очередь, после финального свистка согласился с мнением о том, что это была лучшая игра екатеринбуржцев с августа 2021 года, когда он начал работать в команде. "Мы с большим трудом реализовывали моменты, но сегодня это получилось здорово, - отметил тренер, слова которого приводит издание "Спорт-Экспресс". - Это все плоды работы, все молодцы. Понятно, какие у меня эмоции - это лучшая игра в этом сезоне!" "Урал" после 18 матчей располагается на 11-й строчке в турнирной таблице, набрав 19 очков. "Ростов" не может выиграть на протяжении четырех туров, команда располагается на 13-й позиции, набрав 18 очков в 18 встречах. В следующем матче "Урал" на выезде сыграет с "Нижним Новгородом", а "Ростов" примет самарские "Крылья Советов". Обе встречи пройдут после зимней паузы в чемпионате страны, точные даты будут определены позднее. Программа 18-го, последнего перед зимней паузой, тура РПЛ продолжится в воскресенье и понедельник. 12 декабря состоятся матчи "Динамо" - "Зенит" (начало - 14:00 мск), "Ахмат" - "Химки" (16:30), "Краснодар" - "Нижний Новгород" и "Локомотив" - "Уфа" (оба - 19:00 мск). 13 декабря первая часть сезона в чемпионате России завершится матчем "Сочи" - "Спартак" (19:00 мск).