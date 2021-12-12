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Бокс

Боксеры Бивол и Бетербиев могут провести объединительный бой весной 2022 года

В субботу Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Объединительный бой между чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Дмитрием Биволом и обладателем поясов Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) Артуром Бетербиевым может быть проведен весной 2022 года. Об этом ТАСС сообщил Бивол.

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11 декабря Бивол победил соотечественника Умара Саламова в 12-раундовом поединке единогласным решением судей.

"Конечно, этот бой вероятен [весной], - сказал Бивол. - Я готов к большим вызовам, мы были и до завоевания титула готовы к боям с любыми чемпионами. Если бой с Бетербиевым будет организован, это будет замечательно".

"Артуру хочу пожелать удачи в бою с Маркусом Брауном, а дальше будет видно", - добавил боксер.

17 декабря Бетербиев проведет защиту титула в бою против американца Маркуса Брауна.

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