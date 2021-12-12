Матч "Динамо" - "Зенит" и еще три игры чемпионата России пройдут в воскресенье

ТАСС, 12 декабря. /ТАСС/. Программа 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится четырьмя матчами в воскресенье. В этот день пройдут матчи "Динамо" - "Зенит", "Ахмат" - "Химки", "Краснодар" - "Нижний Новгород" и "Локомотив" - "Уфа".

Среди матчей воскресенья выделяется игра между московским "Динамо" и петербургским "Зенитом". Встреча пройдет на "ВТБ-Арене" при 70-процентной заполняемости трибун и начнется в 14:00 мск. "Зенит" с 37 очками в 17 играх лидирует в турнирной таблице РПЛ. "Динамо" после 17 матчей набрал 35 очков и располагается на второй позиции. Московский клуб подходит к игре с четырехматчевой победной серией. Ранее бело-голубые дома победили "Краснодар" (1:0), тульский "Арсенал" (5:1) и "Уфу" (2:0), а также в гостях выиграли у казанского "Рубина" (3:2). "Зенит" в последних четырех матчах РПЛ одержал две победы и дважды сыграл вничью. В среду команда Сергея Семака на своем поле сыграла вничью с английским "Челси" со счетом 3:3 в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, петербуржцы заняли третье место в группе Н и вышли в 1/16 финала Лиги Европы.

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Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц заявил, что команду ждет непростая игра. "На самом деле мы находимся в предвкушении этого матча, встречаются лидеры чемпионата, это завершающая игра перед зимним перерывом, - сказал он на пресс-конференции. - Понимаем, что соперник мастеровитый, нас ждет очень непростая игра. Но в то же время мы верим в свои силы и в себя, с нашей стороны нужно будет отдать все, чтобы добиться желаемого результата. Эта неделя у нас проходит позитивно, ребята готовы к матчу". В составе "Динамо" из-за травм не сыграют защитник Диего Лаксальт и полузащитник Даниил Лесовой. Под вопросом участие полузащитника Себастьяна Шиманьского, который 5 декабря в игре с "Уфой" получил травму голеностопа. У "Зенита" из-за повреждения встречу пропустит голкипер Станислав Крицюк. Также из-за перебора желтых карточек не сыграет защитник Ярослав Ракицкий. Прошлый матч между командами в чемпионате завершился домашней победой "Зенита" со счетом 4:1. В последней игре в Москве выиграло "Динамо" (1:0). До этого "Зенит" выигрывал в гостевом матче с "Динамо" 10 августа 2019 года, тогда петербуржцы победили со счетом 2:0. "Локомотив" попытается закончить год на мажорной ноте

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В другом матче дня "Локомотив" на своем поле примет "Уфу", встреча пройдет на "РЖД-Арене" и начнется в 19:00 мск. Железнодорожники занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 17 встречах. Уфимский клуб с 16 очками в 17 играх располагается на 15-й позиции. Встреча команд в первом круге завершилась вничью со счетом 1:1. "Локомотив" подходит к игре с пятиматчевой серией поражений во всех турнирах, команда Маркуса Гисдоля уступила екатеринбургскому "Уралу" (0:1), "Арсеналу" (1:3) и грозненскому "Ахмату" (1:2) в чемпионате России, а также потерпела поражения от итальянского "Лацио" (0:3) и французского "Марселя" (0:1) в матчах Лиги Европы. Железнодорожники заняли четвертое место в группе Е и завершили выступление в еврокубках. "Уфа" в прошлом матче проиграла "Динамо" (0:2), а до этого имела четырехматчевую серию без поражений (три ничьи, одна победа). Также в воскресенье "Краснодар" примет на своем поле "Нижний Новгород", встреча начнется в 19:00 мск. Краснодарский клуб набрал 28 очков в 17 играх и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Нижегородцы с 18 очками в 17 матчах располагаются на 14-й позиции. Игра первого круга между командами завершилась крупной гостевой победой "Краснодара" со счетом 4:1.

В другой игре тура подмосковные "Химки" на выезде сыграют против "Ахмата", матч начнется в 16:30 мск. Грозненский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 24 очка в 17 играх, "Химки" с 14 очками после 17 матчей располагаются на последней, 16-й позиции. В субботу пресс-служба подмосковного клуба сообщила, что на матч из-за поднявшейся температуры не поехал главный тренер команды Игорь Черевченко. Встреча первого круга завершилась домашней победой "Химок" (2:0). Тур стартовал в субботу тремя матчами. "Рубин" на выезде проиграл самарским "Крыльям Советов" (0:2), ЦСКА дома победил "Арсенал" (2:0), а "Урал" в гостях разгромил "Ростов" (4:1). Текущий тур завершится в понедельник матчем "Сочи" - "Спартак" и станет последним в этом году.