"Красная Армия" установила рекорд по количеству побед подряд в Молодежной хоккейной лиге

ТАСС, 12 декабря. Московский клуб "Красная Армия" на выезде со счетом 1:0 обыграл "Амурских тигров" из Хабаровска в матче регулярного чемпионата Париматч - Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) и установила рекорд турнира по количеству побед подряд.

Победа над "Амурскими тиграми" стала для армейцев 23-й подряд. Предыдущее достижение было установлено санкт-петербургским СКА-1946 в сезоне-2019/20, тогда команда выиграла 22 игры подряд.

После 41 игры "Красная Армия" занимает первую строчку турнирной таблицы Западной конференции, команда набрала 73 очка. "Амурские тигры" идут на 12-м месте, после 36 матчей у команды 31 очко. В следующем матче команды вновь встретятся друг с другом 13 декабря.