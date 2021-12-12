Русский язык впервые стал одним из рабочих языков генассамблеи МПК

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Русский язык впервые включен в перечень рабочих языков генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета (МПК). Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

20-я генассамблея МПК проходит в формате видеоконференции. В ней принимают участие представители 156 членских организаций из 199. В формате видеоконференции она проводится впервые

"Решение о проведении генеральной ассамблеи в формате онлайн было принято 2 ноября после подтверждения властями Китайского Тайваня информации, что все делегаты должны пройти 14-дневный карантин по прибытии, прежде чем смогут принять участие в мероприятии. Это мера явилась невыполнимой для всех членских организаций МПК, - рассказал Рожков. - В число рабочих языков ассамблеи впервые включен русский язык".

В первый день работы участники заседания рассмотрели итоги Паралимпийских игр в Токио.

"Были подведены итоги Паралимпийских игр в Токио и рассмотрены вопросы проведения Паралимпийских игр в Пекине, прошло обсуждения новой версии устава МПК, - сообщил Рожков. - В ходе обсуждения мной было отмечено, что предложения и комментарии российской стороны были учтены в новой редакции. В течение двух лет МПК проводил консультации с членскими организациями по внесению изменений в устав, в которых мы принимали активное участие", - сказал исполняющий обязанности президента ПКР.