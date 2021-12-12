Стал известен состав сборной России по шорт-треку на Олимпиаду в Пекине

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Объявлен состав сборной России по шорт-треку на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

В состав мужской сборной вошли Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников и Денис Айрапетян.

У женщин в состав сборной России вошли Елена Серегина, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Анна Вострикова, Вера Рассказова.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Соревнования по шорт-треку состоятся с 5 по 16 февраля.