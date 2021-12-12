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Олимпиада-2022 в Пекине

Стал известен состав сборной России по шорт-треку на Олимпиаду в Пекине

Соревнования по шорт-треку в столице Китая пройдут с 5 по 16 февраля
Семен Елистратов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Семен Елистратов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Объявлен состав сборной России по шорт-треку на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

В состав мужской сборной вошли Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников и Денис Айрапетян.

У женщин в состав сборной России вошли Елена Серегина, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Анна Вострикова, Вера Рассказова.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Соревнования по шорт-треку состоятся с 5 по 16 февраля.

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Елистратов, Семен АндреевичОлимпиада-2022 в Пекине
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