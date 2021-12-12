Тихомиров: сноубордист Уайлд хорошо показал себя на этапе Кубка мира в России

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Виктор Уайлд находится в хорошей форме. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

Уайлд на этапе Кубка мира, который завершился в воскресенье в Челябинской области, в 1/8 финала в параллельном слаломе уступил итальянцу Роланду Фишналлеру. В параллельном гигантском слаломе Уайлд не смог пройти квалификацию.

"Многие, как видите, за него (Уайлда) переживают, да и я в том числе, - сказал Тихомиров. - Я был бы рад, если бы он отобрался [на Олимпийские игры в Пекине]. Сегодня он очень хорошо выглядел. По-моему, он в хорошей форме".

"Он - темная лошадка, несмотря на статус. Думаю, это принесет успех, еще есть время", - добавил он.

Следующий этап Кубка мира пройдет в Италии 16 декабря.