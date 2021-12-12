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Паралимпиада-2022 в Пекине

Парсонс переизбран на пост президента Международного паралимпийского комитета

Выборы прошли на генеральной ассамблее организации
Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс AP Photo/Shuji Kajiyama
Описание
Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс
© AP Photo/Shuji Kajiyama

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Бразилец Эндрю Парсонс переизбран на пост президента Международного паралимпийского комитета (МПК). Об этом ТАСС сообщили в Паралимпийском комитете России (ПКР).

Выборы прошли на генеральной ассамблее МПК.

"Только что президентом МПК снова избран Эндрю Парсонс, - сказал ТАСС исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков. - Парсонс был единственным кандидатом, за него проголосовали 156 членов МПК, против - трое. В голосовании приняли участие 166 делегатов (всего в МПК входит 199 членских организаций - прим. ТАСС)".

Парсонс стал президентом МПК в 2017 году, сменив на этом посту британца Филипа Крэйвена, который возглавлял комитет с 2001 года.

Парсонсу 44 года, с 2005 по 2009 год он возглавлял Американский паралимпийский комитет, с 2009 по 2017 год был президентом Паралимпийского комитета Бразилии.

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Паралимпиада-2022 в Пекине
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