"Химки" не рассматривают возможность подписания контракта с футболистом "Ростова" Мамаевым

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Подмосковный футбольный клуб "Химки" не рассматривает возможность подписания контракта с полузащитником "Ростова" Павлом Мамаевым. Об этом ТАСС заявил член наблюдательного совета клуба, член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков.

В воскресенье портал "РБ Спорт" сообщил о том, что Мамаев в январе может перейти в "Химки" на правах свободного агента. Соглашение полузащитника с клубом из Ростова-на-Дону рассчитано до конца 2021 года. В сезоне-2021/22 хавбек принял участие в шести матчах Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), не отметившись результативными действиями и получив одну желтую карточку. В последний раз он выходил на поле в матче девятого тура против грозненского "Ахмата" (1:2), который состоялся 26 сентября.

"У нас проблемная линия - атака. Пока мы не рассматривали никаких игроков, ни Павла, ни кого-то другого. Сегодня последняя игра в году ("Химки" на выезде сыграют с "Ахматом" в матче 18-го тура РПЛ - прим. ТАСС), [после этого] будем садиться с тренерским штабом и рассматривать, кого бы мы хотели видеть. Дальше будем исходить из наших возможностей и желания тех или иных игроков", - сказал Терюшков.

"Пока переговоров ни с кем не ведется", - подчеркнул собеседник агентства.

"Химки" после 17 туров занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. В этих матчах команда одержала две победы, восемь раз сыграла вничью и потерпела семь поражений. Отставание от 12-й строчки, которая гарантирует сохранение места в элите российского футбола, составляет пять очков.

Мамаеву 33 года. Он выступал за московские "Торпедо" (2005-2007) и ЦСКА (2007-2013), а также "Краснодар" (2013-2018). В составе ЦСКА он становился чемпионом России (2012/13), трижды выигрывал Кубок России (2008/09, 2010/11 и 2012/13), а также два раза становился обладателем Суперкубка России (2009, 2013). В сентябре 2019 года он подписал контракт с "Ростовом", за это время хавбек принял участие в 26 матчах во всех турнирах, забив четыре мяча и отдав одну голевую передачу.