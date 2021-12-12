Руководство "Химок" выплатило футболистам задолженности по зарплате и премиальным

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Футбольный клуб "Химки" выплатил долги по заработной плате и премиальным игрокам команды. Об этом ТАСС сообщил член наблюдательного совета "Химок", член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков.

В середине сентября о задолженностях в "Химках" ТАСС сообщил генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов. В конце ноября полузащитник подмосковной команды Денис Глушаков заявил, что задолженности не являются глобальными. Тогда же Терюшков заявил ТАСС, что вопрос с долгами будет закрыт до конца календарного года.

"Вопросов по долгам нет, только текущие задолженности по заработной плате, - сказал Терюшков. - Сейчас у нас нет никаких долгов ни по премиальным, ни по чему бы то ни было еще. Мы, как и говорили, согласно плану, все закрыли".

"Химки" после 17 туров занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 14 очков. В этих матчах команда одержала две победы, восемь раз сыграла вничью и потерпела семь поражений. Отставание от 12-й строчки, которая гарантирует сохранение места в элите российского футбола, составляет пять очков.