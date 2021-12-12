Петржела заявил, что после ничьей с "Динамо" не сомневается в чемпионстве "Зенита"

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Футбольный клуб "Зенит" вновь выиграет чемпионат России по футболу, ничья в матче 18-го тура против московского "Динамо" является неплохим результатом для обеих команд. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер петербуржцев Властимил Петржела.

"Зенит" в воскресенье на выезде сыграл вничью с московским "Динамо" (1:1) в матче последнего перед зимней паузой, 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Счет во встрече открыл бразильский полузащитник гостей Клаудиньо (34-я минута). При этом на 11-й минуте южноамериканец не реализовал пенальти, пробив мимо ворот. Хозяева поля сравняли счет после перерыва - отличился защитник Дмитрий Скопинцев (72).

"Ждал, что будет ничья. Это неплохой результат и для "Зенита", и для "Динамо". Отрыв от второго места всего два очка? "Зенит" все равно выиграет чемпионат, у меня в этом нет никаких сомнений", - сказал Петржела.

"Зенит" выиграет чемпионат, потому что это очень сильная команда. У "Динамо" хорошая, симпатичная команда, но нет шансов, чтобы обогнать "Зенит", - добавил собеседник агентства.

Клуб из Санкт-Петербурга благодаря выездной ничьей сохранил первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 18 матчах. Отрыв от идущего на втором месте "Динамо" составляет два очка. В 19-м туре, матчи которого пройдут в конце февраля 2022 года, "Зенит" дома сыграет с казанским "Рубином", а москвичи на выезде встретятся с подмосковными "Химками".