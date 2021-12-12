Семак оценил возможных соперников "Зенита" в плей-офф Лиги Европы

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Футболистам "Зенита" будет непросто с любым из возможных соперников по Лиге Европы. Об этом журналистам рассказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

"Зенит" с третьего места в своей группе в Лиге чемпионов пробился в стыковые игры за право выхода в 1/8 финала в Лигу Европы.

"Есть две группы команд. Первая - итальянцы и испанцы: команды ведущих чемпионатов, которые, на первый взгляд, смотрятся более сильными. Но и остальные команды выглядят достойно, поэтому будем смотреть, с кем сведет жребий", - сказал Семак.

Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы пройдет 13 декабря. Сами матчи пройдут 17 и 24 февраля.