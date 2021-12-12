Биатлонистка Рёйселанн выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира

ТАСС, 12 декабря. Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанн заняла первое место в гонке преследования на дистанции 10 км на третьем этапе Кубка мира. Соревнования проходят в австрийском Хохфильцене.

Норвежка преодолела дистанцию за 30 минут 4,1 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второй стала представительница Белоруссии Анна Сола (отставание 4,1 секунды; 3 промаха), третьей - шведка Эльвира Эберг (+23,3; 1). Лучшей из россиянок стала Ирина Казакевич, которая финишировала девятой (+1.25,2; 2), Кристина Резцова стала 12-й (+1.31,1; 4), Ульяна Нигматуллина - 17-й (+1.48,9; 2), Валерия Васнецова - 28-й (+2.17,4; 2), Светлана Миронова - 34-й (+2.43,0; 3).

Десятое место заняла шведка Стина Нильссон (+1.27,2; 4), она является олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам 2018 года и двукратной чемпионкой мира 2019 года. Она начала карьеру в биатлоне в марте 2020 года. Занятая позиция в прошедшей гонке является для нее наивысшей в биатлоне.

В общем зачете после шести гонок лидирует Рёйселанн (276 очков), на второй позиции идет Сола (238), на третьей - Динара Алимбекова из Белоруссии (237). Нигматуллина - на 13-м месте (135), Резцова - на 17-м (114), Миронова - на 30-м (64), Казакевич - на 32-м (63), Васнецова - на 45-м (28).

Следующий этап Кубка мира пройдет во французском Анси с 16 по 19 декабря.