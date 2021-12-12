Макс Ферстаппен впервые стал чемпионом "Формулы-1"

Перед началом заключительного, 22-го этапа Ферстаппен и Хэмилтон имели по 369,5 очка. После заключительной гонки на счету нидерландца стало 395,5 очка, британец отстал на 8 очков. Третье место в общем зачете занял финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас, набравший 226 очков.

Хэмилтон лучше среагировал на погасшие огни светофора и в первый поворот вошел лидером гонки. Однако Ферстаппен не собирался сдаваться просто так и спустя несколько поворотов атаковал британца, не оставив тому места. Между пилотами произошел небольшой контакт, после чего Хэмилтон срезал поворот, сохранив лидерство.

Ферстаппен в радиопереговорах с командой возмущался тем, что британец не вернул ему позицию, ведь он получил преимущество, срезав поворот. Однако судьи оставили без внимания данный эпизод, решив, что нидерландец выдавил соперника с трассы и у того не оставалось выбора, кроме как срезать трассу.

В соперничестве за титул не происходило ничего интересного до тех пор, пока до финиша не осталось пять кругов. В этот момент вылетел канадец Николас Латифи ("Уильямс"), на трассу была выпущена машина безопасности. Ферстаппен отправился в боксы за самым мягким комплектом шин и на рестарте, который был дан за круг до клетчатого флага, без особых проблем обогнал Хэмилтона на изношенных шинах.

В новость внесены изменения (18:06 мск) - добавлены подробности после второго абазаца.