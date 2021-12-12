Футболист "Динамо" Макаров заявил, что доволен судейством в матче РПЛ с "Зенитом"

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Судейство матча 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Динамо" и петербургским "Зенитом" было нормальным. Такое мнение журналистам высказал полузащитник московского клуба Денис Макаров.

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Матч "Динамо" - "Зенит" прошел в субботу в Москве и завершился вничью (1:1). "Зенит" забил гол с пенальти, назначенного за фол на полузащитнике петербургского клуба Андрее Мостовом после просмотра видеоповтора главным арбитром встречи Сергеем Карасевым.

"Хороший результат для "Динамо", - сказал Макаров. - "Зенит" ничем не удивил, хорошая игра, хороший соперник, играли два лидера, поэтому такой результат".

"Нормальное судейство, ни о чем не думали, играли в свой футбол. Момент с пенальти не пересматривали", - добавил полузащитник.

Следующий матч в чемпионате России "Динамо" в гостях проведет с подмосковными "Химками" в феврале.