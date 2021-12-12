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Футбол в России

Александр Медведев: "Динамо" и "Зенит" своей игрой привлекли зрителей в холодную погоду

По мнению генерального директора петербургской команды, игра была очень напряженной
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Футболисты "Динамо" и "Зенита" своей игрой привлекли достаточно болельщиков на "ВТБ-Арену". Такое мнение ТАСС высказал гендиректор "Зенита" Александр Медведев.

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"Зенит" сыграл в Москве с "Динамо" вничью со счетом 1:1 в матче 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги и остался лидером чемпионата России перед зимней паузой. На матче присутствовало 17 494 зрителя.

"Футбол был очень напряженный: "Зенит" контролировал игру в первом тайме и мог забить не один раз, но во втором тайме "Динамо" пошло сравнивать счет, что им и удалось. На поле были две лучшие команды чемпионата, показавшие, что могут играть в футбол. Это объясняет, почему в холодную погоду было около 20 тыс. зрителей на стадионе", - сказал Медведев.

По мнению гендиректора "Зенита", не стоит говорить о том, что счет по игре. "У нас отсутствовали и Сердар [Азмун], и Артем [Дзюба], и Ярослав Ракицкий. И, к сожалению, получили повреждения в первом тайме Вендел, один из основных разыгрывающих игроков, контролирующий, двигающий мяч, а также Малком", - отметил он.

"Главное, что "Зенит" уходит на зимние каникулы на первом месте. Футбол, как и история, не терпит сослагательного наклонения. Главное, была самоотверженность, самоотдача, борьба со стороны обеих команд", - добавил он.

Следующий матч после зимней паузы "Зенит" проведет дома против казанского "Рубина" в феврале.

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Российский футболМедведев, Александр Иванович
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